بالفيديو.. معجب يحرج فنانة خليجية: ” ريحتك طالعة ” .. ورد ناري للأخيرة

أماني الغامدي(صدى):

عبرت الفنانة الخليجية شوق عن غضبها من إحراج أحد الأشخاص من معجبيها بقوله ” ريحتك طالعة ” ، عبر فيديو لايف بينها وبين متابعيها بمواقع التواصل الاجتماعي .

وظهرت الفنانة شوق وهي بملابس البيت داخل منزلها، وترد بعصبية على المعجب قائلة ” ريحتك طالعة.. كيفك وريحتك طالعة .. غيش دعونا ما عندنا حمام اتسبح.. إيش السالفة شو صاير بالدنيا ” .

وأثار الفيديو إعجاب متابعيها في ردها على المعجب وقال أحدهم ” لايق عليك العصبية بحبك ” .