بالفيديو.. سجين يهرب حافي القدمين ومكبل الأصفاد
تمكن سجين أمريكي من الهروب من داخل مرآب مركز شرطة بولاية إنديانا الأمريكية، بجرأة كبيرة حافي القدين ويداه مكبله بالأصفاد .
ونشرت شرطة إنديانا لقطات تظهر السجين البالغ من العمر 25 عاما يخرج من سيارة تابعة للشرطة ويهرب عندما أوشك باب مرآب على الإغلاق وهرب من تحته تاركا الضباط في حالة ذهول.
فيما كان الضباط على بعد بضعة أمتار عندما قرر السجين الهرب، ولم يفلحوا في مطاردته سيرا على الأقدام بعدما اقترب باب المرآب من الإغلاق.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 44731 ] نشر منذ 1 ساعة
من له حيله فااليحتال ,,
abu ammar[ عدد التعليقات: 16282 ] نشر منذ 1 ساعة
ههههههههههههههههههههههههههههه
والعسكري سكر باب الكراج من الخلفه او قد يكون متفق معه
الحربي[ عدد التعليقات: 641 ] نشر منذ 1 ساعة
بِسْم اللَّه الرحْمن الرحيم
الصراحة راحة ، حتّى وإن كُنْت رجل قانون 👮🏻 تذكر دوماً ⬅️ أن القانون لايحمي المغفلين 😂😂😂
وضع الأصفاد في أيدي السّجين لَيْس كافياً ؛ كي تشعر بالإرتياح وأداء العملِ علَى أكمل وجه ⬇️⬇️⬇️
كان الْوَاجِب أن لايترك السجين ⬅️ ولايغفل عَنْه لحظة وَاحِدَة➡️ حتّى يتمّ إيداعه داخل السّجن مَع الإحكام ✌🏻
مع وافر المحبة .
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 3961 ] نشر منذ 1 ساعة
عقبالك ياحربي … تتكلبش ☺️
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 9165 ] نشر منذ 56 دقيقة
.❣️. ههههههههههههههه.😂😂😂😂😂 .❣️.
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 3961 ] نشر منذ 49 دقيقة
هههههههههههههه مركز معايا 🙈😂😂
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 9165 ] نشر منذ 36 دقيقة
يعــزيزتي ناقده و متابعه ❣️.
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مـــرَكِــز مَعِــــك منــــــــذو مُبطــــــــــي بَـــس مَحَبـــيت أتِـــدَخَـــــل .🤔😅.
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لكِـــن ذَلحــــين طفَــــح ألكــــيل وِزاد ظـــلام أللـــــيل بالحــــيل .🧐😡.