بالفيديو.. سجين يهرب حافي القدمين ومكبل الأصفاد

واشنطن(صدى):

تمكن سجين أمريكي من الهروب من داخل مرآب مركز شرطة بولاية إنديانا الأمريكية، بجرأة كبيرة حافي القدين ويداه مكبله بالأصفاد .

ونشرت شرطة إنديانا لقطات تظهر السجين البالغ من العمر 25 عاما يخرج من سيارة تابعة للشرطة ويهرب عندما أوشك باب مرآب على الإغلاق وهرب من تحته تاركا الضباط في حالة ذهول.

فيما كان الضباط على بعد بضعة أمتار عندما قرر السجين الهرب، ولم يفلحوا في مطاردته سيرا على الأقدام بعدما اقترب باب المرآب من الإغلاق.

