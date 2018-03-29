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بالفيديو.. سجين يهرب حافي القدمين ومكبل الأصفاد

بالفيديو.. سجين يهرب حافي القدمين ومكبل الأصفاد
واشنطن(صدى):

تمكن سجين أمريكي من الهروب من داخل مرآب مركز شرطة بولاية إنديانا الأمريكية، بجرأة كبيرة حافي القدين ويداه مكبله بالأصفاد .

ونشرت شرطة إنديانا لقطات تظهر السجين البالغ من العمر 25 عاما يخرج من سيارة تابعة للشرطة ويهرب عندما أوشك باب مرآب على الإغلاق وهرب من تحته تاركا الضباط في حالة ذهول.

فيما كان الضباط على بعد بضعة أمتار عندما قرر السجين الهرب، ولم يفلحوا في مطاردته سيرا على الأقدام بعدما اقترب باب المرآب من الإغلاق.


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7 تعليقات

[ عدد التعليقات: 44731 ] نشر منذ 1 ساعة

من له حيله فااليحتال ,,

[ عدد التعليقات: 16282 ] نشر منذ 1 ساعة

ههههههههههههههههههههههههههههه

والعسكري سكر باب الكراج من الخلفه او قد يكون متفق معه

[ عدد التعليقات: 641 ] نشر منذ 1 ساعة

بِسْم اللَّه الرحْمن الرحيم

الصراحة راحة ، حتّى وإن كُنْت رجل قانون 👮🏻 تذكر دوماً ⬅️ أن القانون لايحمي المغفلين 😂😂😂

وضع الأصفاد في أيدي السّجين لَيْس كافياً ؛ كي تشعر بالإرتياح وأداء العملِ علَى أكمل وجه ⬇️⬇️⬇️

كان الْوَاجِب أن لايترك السجين ⬅️ ولايغفل عَنْه لحظة وَاحِدَة➡️ حتّى يتمّ إيداعه داخل السّجن مَع الإحكام ✌🏻

مع وافر المحبة .

[ عدد التعليقات: 9165 ] نشر منذ 36 دقيقة

يعــزيزتي ناقده و متابعه ❣️.
.
مـــرَكِــز مَعِــــك منــــــــذو مُبطــــــــــي بَـــس مَحَبـــيت أتِـــدَخَـــــل .🤔😅.
.
لكِـــن ذَلحــــين طفَــــح ألكــــيل وِزاد ظـــلام أللـــــيل بالحــــيل .🧐😡.

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