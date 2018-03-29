بالصور.. سمكة بوجه بشري تثير الرعب في الأسواق

أنقرة(صدى):

اثار نوع من الأسماك الرعب والدهشة بين المواطنين بالأسواق التركية، بسبب الشبه الكبير بين وجه هذه الأسماك والملامح البشرية .

وظهرت السمكة ذات الوجه البشري والتي يٌطلق عليها اسم ” سابان ” في مدينة مرسين التركية، حيث تزيِّن طاولات بائعي الأسماك في سوق المدينة، ويتجاوز طول الواحدة منها 60 سنتيمترا، وحظيت باهتمام كبير من قِبل المواطنين.

من جانبه، أوضح رئيس جمعية صيادي السمك في مرسين بتصريحات إعلامية لصحف تركية، أن سمكة ” سابان ” ، التي تُعرف بين الصيادين باسم ” فتاة البحر ” ، تعيش عادة في البحار المفتوحة، وتصادف الصيادين حالياً في سواحل قبرص، مشيراً إلى أن السمكة تتمتع ببنية غريبة تشبه الإنسان في بعض أجزائها مثل: العين، والشفاه، ومنطقة البطن، لافتاً إلى أن السمكة نافعة جداً من الناحية الصحية .

