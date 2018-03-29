اتفقا على إنهاء حياتهما معاً ولكنها خانت العهد

لندن(صدى):

حاول زوجان، قتل أنفسهما في اتفاق انتحاري, بعد ما عاشا معاً لمدة 63 عاما، بعد أن أصيبا بعدة أمراض لا أمل من شفائها، ونفذوا خطتهم عن طريق تناول جرعة زائدة من مخدر الموروفين, والنوم متلاصقين إلى جوار بعضهما البعض في فراش منزلهما في مدينة ديفون البريطانية.

كان روبرت ثورن، البالغ من العمر 85 عاما، وزوجته “ باميلا ” ، 83 عاماً، يعانيان من اعتلال صحي خطير وتعاطيا جرعات زائدة على أمل الموت، ولكن تم إنقاذ المرأة في اللحظات الأخيرة وتم اصطحابها إلى المستشفى رغما عن إرادتها، فيما لم ينجُ زوجها “ روبرت ” .

وتعيش“ باميلا ” ، التي تعاني من الخرف، الآن في دار رعاية في إكسيتر، ويقول التحقيق إنهما تناولا الموروفين الذي كان يوصف لـ ” روبرت ” ، بعد أن قال له الأطباء إن لديه شهرين إلى ثلاثة أشهر ليعيش.

وقالت ابنة الزوجين “ جولييت ” إن والديها كانا مخلصين لبعضهما البعض وكانا يمسكان بأيديهما عندما كانا يمشيان دائماً، وكشفت أن والديها أعلما العائلة برغبتهما ألا يكونا أبدا في وضع يعتمدان فيه على الآخرين، أو أن يذهبا إلى دار لرعاية المسنين، وأضافت: “ لقد كانت نكتة دائمة في العائلة أنهم سيختاران إنهاء حياتهما معًا ” .