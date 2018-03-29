” يابنت الحرام ” كلمة هددت حياتها الزوجية السعيدة
روت احدى السيدات, إنها متزوجه منذ سبع سنوات, وتشعر بالسعادة والراحة مع زوجها ولديها بنتين, ولكن الرياح لا تأتي كما تشتهي السفن, دائما نجد ما يعكر صفو الحياة, ويؤرق نغمها.
وأضافت الزوجة, أن ” علاقتي مع أهل زوجي جيدة, ماعدا اخته المطلقة, فهي غيورة أنانية, ودائمة التعلق بأي شئ ودائما تحاول ازعاجي, بكلماتها, وانا اسكت من أجل زوجي, ولكنها استمرت في إزعاجي وإهانتي ” .
وذات يوم انفجرت الزوجة وصارت بينهم مشادة كلامية, وقالت الزوجة لأخت زوجها ” يا المطلقة, زوجك يوم طلقك كان يوم سعد له ” , فلم تتحمل والدتها وتدخلت, وقالت لزوجة إبنها ” يابنت الحرام ” , وسبتها وطردتها, وذهبت الزوجة لبيت أهلها وأصرت على الزوج, أن ياتي بأهله ليعتذروا, ولكن الزوج قال إن والدته سيدة كبيرة في السن ومريضة, وإنه يعتذر عنها.
ولجأت الزوجة إلى مواقع التواصل الاجتماعي لتجد حالاً, فهل تتنازل عن كرامتها من اجل زوجها, وبيتها وحياتها, أم تصمم على رأيها حتى لا يتكرر هذا ثانية, مشهد محير قد تعيشه الكثير من النساء, لكن ماهو الحل الامثل له .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 44731 ] نشر منذ 2 ساعتين
المطلقه معها مرض المحنه الزايده ,,
,, مفروض تُأدب ويزوجوها بأسرع وقت لو مايلقوا لها زوج إلا سربوت ، ماني بقايل حمار .. قبل لايستفحل امرها ,,
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 3961 ] نشر منذ 1 ساعة
🤐….. لاتعليق 🙄
abu ammar[ عدد التعليقات: 16282 ] نشر منذ 1 ساعة
ما حصل من ام الزوج يعتبر شي طبيعي اثناء الهوشه تضهر كلمات غير لائقه و لا تحاسب الزوجه زوجها على كلام امه ولها الحق ان تطلب بيت مستقل لكي لا ترى اخته المطلقه ولا تزورها وهذا افضل حل من شروطها الغير مقبوله
اما المطلقه فقد تكون مريضه نفسيا وطبيعي ان تغار من الزوجه لانها فقدت ما تحصل عليه الزوجه من زوجها
آبو عبدالله[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 1 ساعة
ارى انها تقبل اعتذار زوجها وتصبر وتحتسب لان الزوج واقع في مشكلة وش يقول لامه وأخته مخطئة والأفضل ان تتوج العلاقة الزوجية بنوع من التغافل لا سيما وان الزوج زين ولا له ذنب حتى تتجاوز الأزمة ويبقى بيت الزوجية عامر ولا تفكر ان المشاكل عندهم بس البيوت مليئة بالمصائب لكن الصبر والتجاهل هما الدرياق والعلاج وزي ما يقولوا لأجل عين تكرم مدينة