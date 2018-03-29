” يابنت الحرام ” كلمة هددت حياتها الزوجية السعيدة

اميرة خالد(صدى):

روت احدى السيدات, إنها متزوجه منذ سبع سنوات, وتشعر بالسعادة والراحة مع زوجها ولديها بنتين, ولكن الرياح لا تأتي كما تشتهي السفن, دائما نجد ما يعكر صفو الحياة, ويؤرق نغمها.

وأضافت الزوجة, أن ” علاقتي مع أهل زوجي جيدة, ماعدا اخته المطلقة, فهي غيورة أنانية, ودائمة التعلق بأي شئ ودائما تحاول ازعاجي, بكلماتها, وانا اسكت من أجل زوجي, ولكنها استمرت في إزعاجي وإهانتي ” .

وذات يوم انفجرت الزوجة وصارت بينهم مشادة كلامية, وقالت الزوجة لأخت زوجها ” يا المطلقة, زوجك يوم طلقك كان يوم سعد له ” , فلم تتحمل والدتها وتدخلت, وقالت لزوجة إبنها ” يابنت الحرام ” , وسبتها وطردتها, وذهبت الزوجة لبيت أهلها وأصرت على الزوج, أن ياتي بأهله ليعتذروا, ولكن الزوج قال إن والدته سيدة كبيرة في السن ومريضة, وإنه يعتذر عنها.

ولجأت الزوجة إلى مواقع التواصل الاجتماعي لتجد حالاً, فهل تتنازل عن كرامتها من اجل زوجها, وبيتها وحياتها, أم تصمم على رأيها حتى لا يتكرر هذا ثانية, مشهد محير قد تعيشه الكثير من النساء, لكن ماهو الحل الامثل له .