حلا الترك تتجاهل عيد ميلاد والدها.. ودنيا بطمة تهنئه

أماني الغامدي(صدى):

احتفل المنتج محمد الترك، وحيداً بعيداً عن ابنته الفنانة الشابة حلا الترك واشقاءها من زواجه الأول، عقب انتقالهم لحضانة والدتهما منى الساير.

ومن جانبها، سارعت النجمة دنيا بطمة بمعايدة زوجها ومدير أعمالها محمد الترك بمعايدته عبر حسابها الخاص على موقع الصور إنستجرام وأرفقت الصورة التي نشرتها بتعليق قالت فيه: ” كل عام وانت الحب كل عام وانت بألف صحة وسلامة يا ابو غزل الغالي عيد ميلاد سعيد حبي والله يديم الضحكة ” أما النجمة البحرينية حلا الترك لم تعايد والدها أو تنشر له أي صورة كما اعتاد عليها الجمهور عبر الانستقرام بل اكتفت بنشر صورة حديثة لها وأشارت من خلالها أنها منهمكة بالاختبارات المدرسية.

تصرف حلا الترك هنا أكد للكثيرين من متابعيها أن الخلافات لا تزال متواجدة بين حلا الترك ووالدها البحريني محمد الترك.