بالفيديو.. عبدالله الكذبة يقع على طريقة غبي منه فيه
باتت وسائل الإعلام القطرية بإعلامييها وكتابها ، موضع سخرية كبيرة ، حيث وصل الأمر بأحد أتباع تنظيم الفساد القطري وهو الكاتب عبدالله العذبة ، إلى انتقاد إصلاحات المملكة وإنجازات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ، ولي العهد الأمين – حفظه الله – بشكل مثير للشفقة .
وعلى غرار مقولة ” اللي بيته من زجاج لا يحذف الناس بالحجر ” ؛ سقط ” العذبة ” في فخ جديد خلال حواره لأحد برامج التلفزيون القطري الرسمي ، وذلك عندما حاول اتهام المملكة بالانفتاح ، والهجوم على تعاقد سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، مع عدد من الشركات الأجنبية في مجالات مختلفة بهدف خلق التطور ، في ظل حفاظ المملكة على عاداتها وتقاليدها المرتبطة بتعاليم الدين الإسلامي ، والتي لم تسمح بما سمحت به قطر منذ سنوات وحتى اليوم من تبرج وسفور .
فقد كشف مقطع فيديو رصدته ” صدى ” لناشطة سياحية من إحدى دول المغرب العربي وثقته داخل أحد الملاهي الليلية ، عن اختفاء ملامح الهوية العربية والعادت الأصيلة داخل الدوحة .
ووصل الأمر بتنظيم الحمدين الفاسد وأتباعه ، إلى احتواء الحفلات واستقبال فنانات العالم والراقصات الأجنبيات ، والعازفات بملابس منافية للعادات والتقاليد الأصيلة ، ولا يُستغرب إن وصل الأمر إلى الخمور والمسكرات ، وهو ما يكشف تناقض هذا الإعلامي ، والوجه الآخر لتنظيم الفساد القطري الذي يهدف إلى الترويج للسياحة داخل البلد بشتى الطرق ، حيث لجأ النظام إلى استخدام الفتاة كواجهة تستعرضها لجذب الزوار .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 44731 ] نشر منذ 2 ساعتين
والله وطلع لك لسان طويل ياالعزبه ,,
مغابش[ عدد التعليقات: 320 ] نشر منذ 2 ساعتين
كذاب على اسمة
صراحة الفيديو خطير وبدل مايتفلسف الخراط العذبة يشوف بلده
انه ماتكلم إلا علشان خرفانه تقعد تنظر وتفتي ان فيه فساد أما قطر ياسبحان الله مافيها شيء لكن بعد ماطلع فيديومن داخل قطر يدور على شغله ثانية يبيع حبيب أزين له
الواقع[ عدد التعليقات: 5913 ] نشر منذ 1 ساعة
فعلا أفضل لقب لهذا المرتزق ( الغبي منه فيه)
الرعد[ عدد التعليقات: 73 ] نشر منذ 59 دقيقة
يعني يرفعون اقتصادهم بالجراره
عوض القحطاني[ عدد التعليقات: 32 ] نشر منذ 16 دقيقة
ملقم والملقم ماعليه شره