بالفيديو.. عبدالله الكذبة يقع على طريقة غبي منه فيه

فهد السالم(صدى):

باتت وسائل الإعلام القطرية بإعلامييها وكتابها ، موضع سخرية كبيرة ، حيث وصل الأمر بأحد أتباع تنظيم الفساد القطري وهو الكاتب عبدالله العذبة ، إلى انتقاد إصلاحات المملكة وإنجازات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ، ولي العهد الأمين – حفظه الله – بشكل مثير للشفقة .

وعلى غرار مقولة ” اللي بيته من زجاج لا يحذف الناس بالحجر ” ؛ سقط ” العذبة ” في فخ جديد خلال حواره لأحد برامج التلفزيون القطري الرسمي ، وذلك عندما حاول اتهام المملكة بالانفتاح ، والهجوم على تعاقد سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، مع عدد من الشركات الأجنبية في مجالات مختلفة بهدف خلق التطور ، في ظل حفاظ المملكة على عاداتها وتقاليدها المرتبطة بتعاليم الدين الإسلامي ، والتي لم تسمح بما سمحت به قطر منذ سنوات وحتى اليوم من تبرج وسفور .

فقد كشف مقطع فيديو رصدته ” صدى ” لناشطة سياحية من إحدى دول المغرب العربي وثقته داخل أحد الملاهي الليلية ، عن اختفاء ملامح الهوية العربية والعادت الأصيلة داخل الدوحة .

ووصل الأمر بتنظيم الحمدين الفاسد وأتباعه ، إلى احتواء الحفلات واستقبال فنانات العالم والراقصات الأجنبيات ، والعازفات بملابس منافية للعادات والتقاليد الأصيلة ، ولا يُستغرب إن وصل الأمر إلى الخمور والمسكرات ، وهو ما يكشف تناقض هذا الإعلامي ، والوجه الآخر لتنظيم الفساد القطري الذي يهدف إلى الترويج للسياحة داخل البلد بشتى الطرق ، حيث لجأ النظام إلى استخدام الفتاة كواجهة تستعرضها لجذب الزوار .