حالة الطقس المتوقعة ليوم الجمعة

سالم المطيري(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار تأثير نشاط الرياح المثيرة للأتربة والغبار، والتي تحد من مدى الرؤية الأفقيةعلى مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك ، لتشمل الأجزاء الساحلية منها .

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أن هذه الحالة الجوية، تمتد إلى مناطق الجوف والحدود الشمالية وحائل والقصيم ، حيث يصحب ذلك انخفاض ملموس في درجات الحرارة ، في حين تبقى الرياح الجنوبية النشطة ، تؤثر على منطقتي الرياض والشرقية .

وأوضحت، أن الحالة الجوية تتحول في المساء إلى شمالية غربية ، لتؤدي إلى انعدام أو شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية .

وأضافت هيئة الأرصاد ، أن السماء تصبح غائمة جزئيًا على وسط وشرق المملكة، بالإضافة إلى المرتفعات الجنوبية الغربية ، والأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية ، والتي من المحتمل أن تتخللها سحب رعدية ممطرة .