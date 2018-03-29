أمير جازان يصدر عددا من القرارات والتكليفات بإمارة المنطقة

سعيد العجل(صدى):

أصدر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان اليوم قراراً إدارياً بتكليفات وتنقلات في ديوان وعددا من المحافظات والمراكز.

وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام بإمارة منطقة جازان أ. ياسين بن احمد القاسم بأنه تم تكليف كل من:

-الموظف حسن بن عبدالله علي بهلول للعمل بمحافظة أحد المسارحة.

-الموظف عمر بن علي بن جده قميري للعمل بديوان الامارة.

-الموظف سطام بن علي حسن حكمي للعمل بمركز الحكامية.

-الموظف عبدالعزيز بن علي حسن فياض للعمل في ديوان الامارة.

-الموظف عبدالملك بن علي دراج للعمل بمحافظة ضمد

-الموظف خالد بن حسين فهد الحمندي للعمل بمحافظة أبو عريش.

-الموظف وليد بن محمد حوباني للعمل بمحافظة أبو عريش.

وأكد القاسم أن التكليفات تأتي في إطار حرص سمو أمير المنطقة وسمو نائبه وسعيهما الدائم للاستفادة من الكوادر المؤهلة والعمل لخدمة الوطن والمواطن.

وأعرب المكلفون من جانبهم عن اعتزازهم بثقة سمو أمير المنطقة وما تمثله من حافز معنوي لبذل المزيد من الجهد والعطاء.