” مدني المدينة ” يباشر انهيار واجهة مبنى بسبب الرياح
تلقت فرق الدفاع المدني بالمدينة المنورة ، اليوم الخميس ، بلاغًا بسقوط واجهة أحد مباني شارع الملك عبدالعزيز بالمنطقة ، بسبب موجة الرياح التي تشهدها المدينة .
وباشرت فرق الدفاع المدني ، المبنى على الفور بالمنطقة ، وسلمت المبنى إلى مندوب أمانة المنطقة ، بينما أكد المتحدث الرسمي باسم مدني المدينة المنورة ، خالد بن مبارك الجهني ، على عدم وجود إصابات من الواقعة .
بنت ابوي[ عدد التعليقات: 133 ] نشر منذ 27 دقيقة
هذا اذا قالولك الفساد بعينه والا ف اول هبة هواء راح وجه المبنى كله
الله المستعان❤️