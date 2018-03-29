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  • نشر : منذ 32 دقيقة
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  • حوادث

” مدني المدينة ” يباشر انهيار واجهة مبنى بسبب الرياح

” مدني المدينة ” يباشر انهيار واجهة مبنى بسبب الرياح
نايف السالم(صدى):

تلقت فرق الدفاع المدني بالمدينة المنورة ، اليوم الخميس ، بلاغًا بسقوط واجهة أحد مباني شارع الملك عبدالعزيز بالمنطقة ، بسبب موجة الرياح التي تشهدها المدينة .

وباشرت فرق الدفاع المدني ، المبنى على الفور بالمنطقة ، وسلمت المبنى إلى مندوب أمانة المنطقة ، بينما أكد المتحدث الرسمي باسم مدني المدينة المنورة ، خالد بن مبارك الجهني ، على عدم وجود إصابات من الواقعة .

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 133 ] نشر منذ 27 دقيقة

هذا اذا قالولك الفساد بعينه والا ف اول هبة هواء راح وجه المبنى كله

الله المستعان❤️

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