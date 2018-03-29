مراهقة تشنق نفسها لتجاهل صديقتها لها عبر الواتساب

لندن(صدى):

شهدت إحدى المدارس في شمال غرب لندن ، واقعة مؤسفة ، حيث اقدمت طالبة ” 14 عاماً ” على الانتحار بشنق نفسها أعلى فصلها الدراسي بعدما شعرت أن صديقتها تتعامل معها بتجاهل كبير.

وكشف والد الطالبة لوسائل إعلام بريطانية ، أن ابنته ” إلينا ” أنها كانت من أوائل المدرسة، وكانت تأمل أن تكون طبيبة، ولكن قبل أيام من وفاتها امتنعت عن الطعام تماما بسبب صديقتها التي أعدت مجموعة لزملاء آخرين عبر “الواتساب”، ولم تشركها معهم فشعرت بالتجاهل حينها وقررت الانتحار.

مٌشيراً إلى أن ابنته كانت تتلقى معلومات من قبل إحدى الجمعيات الخاصة بالصحة العقلية عبر الإنترنت قبل وفاتها، والذين أكدوا أن الابنة عانت من اكتئاب، ولكنهم لم يتوقعوا أبدا أن تقدم على الانتحار.