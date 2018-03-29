فتاة بريطانية تشنق نفسها داخل صالون تجميل

لندن(صدى):

شنقت الشابة البريطانية “ ريغان كولينسون ” نفسها في صالون تجميل الخاص بها في “ غارستون ” في “ ليفربول ” .

وقالت صحيفة بريطانية أن “ ريغان ” لم يكن يظهر عليها أي علامات على نيتها، حيث قدم لها صديقها “ جوزيف ” الفطائر في صباح يوم وفاتها، وكانت تضحك وتمزج حول تأخرها عن العمل، ولكن بعد بضع ساعات أدرك “ جوزيف ” أنها لم تكن ترد على هاتفها، ووصل إلى محل التجميل للعثور عليها ليجده مغلقاً.

وأضافت الصحيفة: عثر “ جوزيف ” على المفتاح ودخل ليعثر على جثة “ ريغان ” ، وعندما وصل المسعفون أعلنوا موتها بعد ذلك بقليل، وتبين بعد التحقيقات أن الشابة البالغة من العمر 39 عاما، والتي درست علم الجمال، كانت تأخذ مهدئات للتغلب على القلق.