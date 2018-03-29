بالفيديو.. فتاة تشعل الفيسبوك بشعرها المغناطيسي

أماني الغامدي(صدى):

أشعلت فتاة صينية موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” بسبب شعرها المغناطيسي.

وظهر شعر الفتاة في مقطع فيديو، يلتقط الورود من على الفراش كالمغناطيس ثم يستقر وكأنه لوحة مرسومة، مما أثار بعض التعليقات عبر الموقع الذي يؤكد وجود خدعة في الأمر، فيما أبدى البعض الآخر إعجابه بطول شعرها وقدراتها الغريبة.

وأكد عدد من المتابعين أن الخدعة تكمن في تنفيذ المرأة للحيلة بشكل عكسي أي وضع الشعر وتوظيفه برسمة محددة ثم النهوض، ولكن عند عرض مقطع الفيديو عرض بطريقة عكسية ليظهر بهذا الشكل.

