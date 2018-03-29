سفارة المملكة في بريطانيا تبحث محتوى المنشورات المسيئة المتداولة

نايف السالم(صدى):

أفادت سفارة خادم الحرمين في لندن, اليوم الأربعاء, بأنها على اتصال مع السلطات البريطانية بشأن محتويات المنشورات المسيئة التي يتم تداولها.

واضافت السفارة من خلال موقعها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” أن السلطات البريطانية, تأخذ جريمة الكراهية الدينية بمنتهى الجدية, ويحثوا أي شخص يعتقد أنه وقع ضحية لمثل هذه الجريمة على الاتصال بالشرطة المحلية التابعة لها على الرقم 101.

كما تهيب السفارة جميع مواطنيها المتواجدين بالمملكة المتحدة, أن يتبعوا أي تعليمات تصدرها سلطات المملكة المتحدة, وأن يتوخوا الحذر والحيطة.