دراسة: جراحات التنحيف تؤدي إلى الطلاق

أماني الغامدي(صدى):

أعلنت دراسة سويدية حديثة أن عمليات التنحيف الجراحية التي من المفترض أن تعزز فرصة إيجاد شريك الحياة إذا كان الإنسان عازبا، تزيد من خطر ارتفاع حالات الطلاق بين المتزوجين.

وحللوا الباحثين الحياة العاطفية لنوعين من الناس، الأولى شملت 1958 فردا خضعوا لعمليات تنحيف بين الأعوام 1987 و2001، والنوع الآخر لأناس أجروا هذه الجراحة بين الأعوام 2007 و2012.

وأظهرت النتائج أن فقدان الوزن الناتج عن العمليات الجراحية يؤثر على العلاقات الشخصية، موضحين أن 20.9 % من الفئة الأولى من المشاركين في الدراسة والذين أجروا عمليات تنحيف كشفوا عن دخولهم في علاقة جديدة أو زواج خلال السنوات الأربع التي تلت الجراحة.