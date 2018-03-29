تحذير من رياح تعيق الرؤية على عدة طرق بالمملكة
حذر المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية، من شبه انعدام لمدى الرؤية الأفقية، بسبب موجة من الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على طريق الساحل القديم .
وأشار المركز الوطني عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، إلى أن الرؤية أصبحت شبه متوسطة بطريق ينبع، بالإضافة إلى طريق الرياض، وطريق الخرمة – رنية ، وطريق المدينة ، وطريق الساحل الجديد .
وناشدت المواطنين ومرتادي هذه الطرق، بضرورة أخذ الحيطة والحذر، والإلتزام بالقواعد والأنظمة المرورية .
اترك تعليقاً