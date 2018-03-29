تحذير من رياح تعيق الرؤية على عدة طرق بالمملكة

علي القحطاني(صدى):

حذر المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية، من شبه انعدام لمدى الرؤية الأفقية، بسبب موجة من الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على طريق الساحل القديم .

وأشار المركز الوطني عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، إلى أن الرؤية أصبحت شبه متوسطة بطريق ينبع، بالإضافة إلى طريق الرياض، وطريق الخرمة – رنية ، وطريق المدينة ، وطريق الساحل الجديد .

وناشدت المواطنين ومرتادي هذه الطرق، بضرورة أخذ الحيطة والحذر، والإلتزام بالقواعد والأنظمة المرورية .