وظائف شاغرة في كلية الأمير سلطان العسكرية الصحية

عبدالله الدوسري (صدى):

أطلقت كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية بالظهران، عدداً من الوظائف الأكاديمية والفنية والإدارية الشاغرة في أقسام الكلية،لحملة درجة الدكتوراه ودرجة الماجستير ودرجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات، وترغب الكلية شغلها بمواطنين ذكور وإناث.

وقالت الكلية إن تقديم طلبات التوظيف سوف يبدأ اعتبارا من يوم الأحد 1 أبريل 2018م الموافق 15 رجب 1439هـ، وينتهي يوم الأربعاء 14 أبريل 2018م الموافق 28 رجب 1439هـ، وذلك عبر الموقع الرسمي للكلية: اضغط هنـــــــا.