وفاة شابان إثر حادث على طريق ” عنيزة -أم سدرة “

سالم المطيري(صدى):

توفى شابان اليوم الخميس نتيجة حادث تصادم وقع على طريق عنيزة -أم سدرة ظهر، حيث باشرت فرق الإنقاذ والمرور الحادث وتم إخراج المحتجزين بعد وفاتهما إثر احتراق واحدة من المركبات وتحول الأخرى لركام حديدي وشرع المرور وأمن الطرق بالتحقيق بالحادث المؤلم لمعرفة مسبباته.

وأوضح المتحدث الإعلامي لمدني القصيم العقيد إبراهيم أبا الخير أن فرق الدفاع المدني بمحافظة الشماسية باشرت حادث تصادم بين سيارتين على طريق عنيزة أم سدرة نتج عنه احتراق السيارة الأولى واحتجاز ووفاة قائدي السيارتين.

وأضاف أبا الخير أنه تم إخماد الحريق وإخراج المحتجزين من قبل الفرق المنتقلة وتطبيق خطة الإسناد الداخلي لمديرية الدفاع المدني بالقصيم وسلم الحادث لأمن الطرق حسب الاختصاص.