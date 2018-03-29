محافظ بارق ينقل تعازي خادم الحرمين لأسرة الشهيد علي البارقي

أبها(صدى):

قدم محافظ بارق مفرح بن زايد البناوي تعازيه لذوي الشهيد الجندي أول جابر بن عبدالله علي البارقي، أحد أفراد الكتيبة الأولى مجموعة لواء الإمام تركي الرابع عشر المكلفة بجازان، ومن أبناء قبيلة آل موسى بن علي ، ونقل لهم تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وأمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد ونائبه.

وعبَّر والد الشهيد عن فخره واعتزازه باستشهاده في سبيل الوطن وحماية أهله، والذي ضرب أروع الأمثلة في الفداء والتضحية من أجل حماية أرض الوطن وقدَّم روحهُ ثمناً لذلك.