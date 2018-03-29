اتحاد الكرة يهنئ المرداسي لاختياره ضمن قائمة حكام المونديال

طلال الغامدي(صدى):

هنأ رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة القدم عادل بن محمد عزت باسمه ونيابة عن أعضاء الاتحاد طاقم التحكيم الدولي فهد المرداسي وعبد الله الشلوي ومحمد العبكري بمناسبة اختيارهم ضمن قائمة الحكام الذين سيديرون مباريات نهائيات كأس العالم في روسيا.

وأكد رئيس الاتحاد في اتصال هاتفي أجراه مع الحكام الثلاثة بأن اختيارهم ضمن قائمة نخبة الحكام الذي سيقودون مباريات المونديال هو تأكيد واستحقاق لما يملكونه من إمكانيات كبيرة.

اقرأ أيضا:

رسميا.. ” المرداسي ” يقود طاقم التحكيم السعودي في المونديال