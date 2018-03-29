فيديو قديم لأحلام قبل عمليات التجميل.. وساخرون: كيف إذا بتفيقي من النوم

أماني الغامدي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو قديم للفنانة الإماراتية أحلام قبل عمليات التجميل .

وعٌلق على الفيديو ” ورا التجميل ومع فلتر وهيك!! كيف إذا بتفيقي من النوم ” ، وأثار الفيديو سخرية العديد من المتابعين ، وعلق أحدهم ” أحلام خربت وجهها .. اليوم ما بقى في ملامح مثل قبل ” ، وكتب آخر ” وأنتي طبيعية كنتي أفضل الحين ياللي بشوف وجهك ما يعرفك ” .