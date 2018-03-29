حياة زوجية تتحول إلى مأساة بين الاعتذار أو الطلاق

عادل الحربي(صدى):

ضمن مغامرات الزواج المثيرة للدهشة؛ أقدم رجل على الزواج بامرأة ثانية على زوجته الأولى، بحجة أنه يرغب في إنجاب الأطفال .

وبالرغم من أن الزوجة الأولى أنجبت له 6 أطفال، إلا أنها قررت أن تسمح له بخوض التجربة، عله يندم ويعود لمنزله، إلا أن المفاجأة الصادمة لها كانت باهتمامه بها وإهماله لزوجته القديمة وأبنائه .

وبمحض الصدفة؛ التقت الزوجة بالمرأة التي تزوجها رجلها خلال أحد مجالس النساء ، لتحاول الأخيرة أن تستفز الأولى قائلة ” برص له البيت عيال بنات واولاد .. خلاص ماتزوج الرجال الا وهو عارف انها صارت ماتجيب صارت عجيز ” .

ولم تتمكن الزوجة الأولى من تمالك نفسها ، حيث همت بالهجوم عليها وضربها والاعتداء عليها أمام بقية النساء، لتتظاهر الأخرى أمام زوجها بالبكاء والضعف والشكوى من زوجته الأولى في محاولة للإيقاع بينهما .

ولم يستمع الزوج لها، حيث دافع عن كلام زوجته الثانية، وطالب الأولى أن تعتذر، ولكنها رفضت، ليخيرها بين الاعتذار أو الطلاق، في كلمات كان وقعها صادمًا على آذان الزوجة المسكينة، التي اتجهت لرزاية مشكلتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، باحثة عن الخيار الأفضل لمستقبل أبنائها ولحياتها .