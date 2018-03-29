حياة زوجية تتحول إلى مأساة بين الاعتذار أو الطلاق
ضمن مغامرات الزواج المثيرة للدهشة؛ أقدم رجل على الزواج بامرأة ثانية على زوجته الأولى، بحجة أنه يرغب في إنجاب الأطفال .
وبالرغم من أن الزوجة الأولى أنجبت له 6 أطفال، إلا أنها قررت أن تسمح له بخوض التجربة، عله يندم ويعود لمنزله، إلا أن المفاجأة الصادمة لها كانت باهتمامه بها وإهماله لزوجته القديمة وأبنائه .
وبمحض الصدفة؛ التقت الزوجة بالمرأة التي تزوجها رجلها خلال أحد مجالس النساء ، لتحاول الأخيرة أن تستفز الأولى قائلة ” برص له البيت عيال بنات واولاد .. خلاص ماتزوج الرجال الا وهو عارف انها صارت ماتجيب صارت عجيز ” .
ولم تتمكن الزوجة الأولى من تمالك نفسها ، حيث همت بالهجوم عليها وضربها والاعتداء عليها أمام بقية النساء، لتتظاهر الأخرى أمام زوجها بالبكاء والضعف والشكوى من زوجته الأولى في محاولة للإيقاع بينهما .
ولم يستمع الزوج لها، حيث دافع عن كلام زوجته الثانية، وطالب الأولى أن تعتذر، ولكنها رفضت، ليخيرها بين الاعتذار أو الطلاق، في كلمات كان وقعها صادمًا على آذان الزوجة المسكينة، التي اتجهت لرزاية مشكلتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، باحثة عن الخيار الأفضل لمستقبل أبنائها ولحياتها .
ابوهيف[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 1 ساعة
الاعتذار أفضل حل
معلمة[ عدد التعليقات: 262 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يكون بعونها لو أنا بمكانها لاسمح الله خلاص ينتهي كل شيء بيني وبينه والقلب داعي له
مادري كيف الرجال ينسى زوجته بكل سهولة وينسى ذكرياته وحياته معها
على طاري هذي السالفة وحدة من زميلاتي صديقتها اكتشفت خيانة زوجها لها ،، فاتصلت على العشيقة القذرة وهزأتها
وش سوت بنت إبليس راحت تشتكي له من زوجته
راح الرجل المغوار وطلق زوجته الشريفة
الله المستعان
العفيفة تطرد من البيت
والمنحطة تدخل البيت
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 3151 ] نشر منذ 59 دقيقة
ما يستاهل ان تعيشي معة الطلاق احسن و خدي حقوقك و عيالك ربيهم و ربنا يعينك
بنت ابوي[ عدد التعليقات: 133 ] نشر منذ 36 دقيقة
وانا اقول الطلاق
اموت ولا تموت الكرامه😕
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 9155 ] نشر منذ 14 دقيقة
صحـــــيح كــــلامكِـــن الطـــــلاق هـــــو ألحَــــــل مَيســتاهِــل تِعيــش مَعـــــــــــوه ذا لِكمَــــخَه .😡😡.