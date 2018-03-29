بالفيديو.. استقبال حافل لـ ” تيتان ” وضحك شديد بعد رؤيته للزي السعودي

نايف السالم(صدى):

وصل أول رجل آلي ” روبوت ” إلى المملكة، اليوم الخميس، حيث استقبله المواطنون بفرحة كبيرة في قاعة الحفلات بفندق هيلتون بمحافظة جدة.

واصطف المواطنون بالقاعة، أثناء دخول الروبوت إليها، وقاموا بتصويره وهو يسير وسط القاعة بكاميرا جوالاتهم.

وتحدَّث الروبوت مع المواطنين باللغتين العربية والإنجليزية، قائلاً: ” أهلين وسهلين أنا اسمي تيتان أنت شو اسمك ” ، واستكمل حديثه بالإنجليزية مستعرضاً إمكانياته.

ومازح الروبوت أحد المواطنين، عبر إبداء إعجابه بالزي الذي يرتديه وهو الزي السعودي، قائلاً : ” هذا أفضل زي رأيته في حياتي ” ، ما أثار ضحك جميع من في القاعة.