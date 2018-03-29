بالصور.. تصحيح اللوحات الإرشادية على الطرق المؤدية لمدينة السيح

عادل الحربي (صدى):

قامت الإدارة العامة للطرق والنقل بمنطقة الرياض بتصحيح اللوحات الإرشادية على الطرق المؤدية لمدينة السيح، ضمن الحدود الإدارية لمحافظة الخرج.

وشمل التصحيح مداخل مدينة السيح وطريق الرياض السريع وطريق الرياض القديم وطريق حرض وطريق السيح الدلم وذلك تنفيذاً للتوجيهات الصادرة من إمارة منطقة الرياض بهذا الشأن.

ويذكر أن المدينة يحيط بها كبرى الشركات الزراعية ومزارع ومصانع الألبان والدواجن إضافة لمزارع ضخمة لإنتاج الخضار والقمح والتمور، وتصدر كميات كبيرة من منتجاتها لجميع مناطق المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي.