  • الخميس 29

    مارس

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. بالفيديو.. صحن مقلوبة يثير الجدل

بالفيديو.. صحن مقلوبة يثير الجدل

بالفيديو.. صحن مقلوبة يثير الجدل
اميرة خالد(صدى):

أثار مقطع فيديو لطبق مقلوبة ساخن ، الجدل بين نشطاء مواقع التواصل ، للطريقة التي تم إعداده بها ليخرج بهذا الشكل المبهر .

وعلق مغردون على المقطع ، متمنين أن يعرفوا اسم الشيف أو المطعم الذي يعد هذا الصحن ، فيما علقت مغردات مازحات ” يا سلام لو زوجي كان شيف ” .


الوسوم:,

تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 9149 ] نشر منذ 45 دقيقة

صحــن مِنــــــــــــتاز . يالــــــــــــذيذ يارايــــــــــــق .😋🥘😋.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *