بالفيديو.. صحن مقلوبة يثير الجدل
أثار مقطع فيديو لطبق مقلوبة ساخن ، الجدل بين نشطاء مواقع التواصل ، للطريقة التي تم إعداده بها ليخرج بهذا الشكل المبهر .
وعلق مغردون على المقطع ، متمنين أن يعرفوا اسم الشيف أو المطعم الذي يعد هذا الصحن ، فيما علقت مغردات مازحات ” يا سلام لو زوجي كان شيف ” .
هذي المقلوبة والا بلاش😍 pic.twitter.com/buqEzIXRGi
— الاكثر مشاهدة (@TheTopVideo) ٢٩ مارس، ٢٠١٨
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 9149 ] نشر منذ 45 دقيقة
صحــن مِنــــــــــــتاز . يالــــــــــــذيذ يارايــــــــــــق .😋🥘😋.