بالفيديو.. صحن مقلوبة يثير الجدل

اميرة خالد(صدى):

أثار مقطع فيديو لطبق مقلوبة ساخن ، الجدل بين نشطاء مواقع التواصل ، للطريقة التي تم إعداده بها ليخرج بهذا الشكل المبهر .

وعلق مغردون على المقطع ، متمنين أن يعرفوا اسم الشيف أو المطعم الذي يعد هذا الصحن ، فيما علقت مغردات مازحات ” يا سلام لو زوجي كان شيف ” .