صحة مكة تعلن جاهزيتها لموجة الغبار

حسين العلي(صدى):

أعلنت صحة منطقة مكة المكرمة رفع حالة التأهب والجاهزية في جميع مرافقها الصحية لاستقبال أي حالات ربو أو ضيق في التنفس ممكن أن تنجم نتيجة التعرض للغبار بسبب التقلبات الجوية المتوقعة.

ودعا المدير العام المكلف للشؤون الصحة بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل حمزة مطير أهالي وسكان زائري مكة المكرمة بالمدن والمحافظات والضواحي إلى أخذ الحيطة والحذر، والالتزام بالتدابير الوقائية لتجنب المخاطر الصحية المحتملة وكذلك الأماكن المفتوحة خاصة لمرضى الربو، أو المصابين بالأمراض التنفسية الصدرية .

مشدداً على أهمية ارتداء الكمامات الطبية الوقائية أثناء الخروج من المنزل خلال تقلبات الجو والتعرض لموجات الغبار، ومراجعة أقرب مركز صحي بمكة لتلقي العناية الصحية الملائمة عند الحاجة، متمنيناً للجميع موفور الصحة والسلامة.

