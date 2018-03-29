بالفيديو.. مواطن يوثق خطر يهدد الأطفال داخل حديقة بمكة

حسين العلي(صدى):

وثق مواطن مقطع فيديو يظهر فيه خطر خزان ماء ارضي مكشوف يهدد الأطفال وزوار الحديقة، وتقع هذه الحديقة بحي العزيزية أمام مركز انطلاق الدوريات كما ذكر المواطن.

وأفاد المواطن أنه قام بالاتصال على أمانة العاصمة المقدسة ومن ثم تم تحويله إلى مراقب الحديقة لكن لم يحدث تجاوب ولم يتخذ الأجراء اللازم.

وتردد المواطن على الحديقة ليرى مدى تجاوب الأمانة ولكن للآسف لم يجد أي تجاوب وفي اليوم الثالث بادر المواطن بوضع غطاء معدني على فتحة الخزان ووضع عليه مجموعة من الأحجار لعلها تمنع حدوث مالا يحمد عقباه.

وبادرة صحيفة ” صدى ” بإيصال مقطع الفيديو إلى أمانة العاصمة المقدسة وسنزودكم بالمزيد لاحقا في حال ورود رد من أمانة العاصمة المقدسة.

