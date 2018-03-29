تطبيق جديد يكشف معلومات عن مستخدمي ” واتساب “

واشنطن(صدى):

كشت مصادر إعلامية عن تطيبق جديد ” شات ووش ” يفضح مستخدمي تطبيق التراسل الفوري ” واتساب ” .

وقالت المصادر التطبيق يمكنه أن يجمع بكل هدوء كافة المعلومات، التي تسمح لأي شخص بالتجسس على أصدقائه وجهات الاتصال الخاصة به عبر “ واتساب ” .

رغم أن التطبيق لا يزال حصريا على نظام تشغيل “ آي أو إس ” العامل على هواتف “ آيفون ” وأجهزة “ آيباد ” ، إلا أنه بات يلاقي رواجا كبيرا لدى عدد واسع من المستخدمين.

يتيح التطبيق الغريب لأي مستخدم إمكانية معرفة متى يكون صديقك أو أية جهة اتصال لديك متاحة بسهولة للتحدث معه.

ويقدم لك “ شات ووتش ” معلومات تفصيلية كاملة عن طريقة استخدام الشخص لـ ” واتساب ” ، مثل عدد المرات التي يفتح فيها التطبيق.

ويقدر التطبيق الوقت الذي يقضيه المستخدم في النوم ووقت استيقاظه، عن طريق حساب آخر استخدام له لواتسآب، وأول وقت يفتح فيه التطبيق.

كما يقدم التطبيق تحليل كامل لطريقة استخدام الشخص لـ ” واتساب ” ، ليقدم نصائح للمستخدمين عن الوقت الأمثل للتواصل فيه مع أصدقائهم أو جهات الاتصال لديهم.