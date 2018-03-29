” آل الشيخ ” يعلق على اختيار طاقم التحكيم السعودي للمونديال

نواف السالم(صدى):

أعرب رئيس الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، عن سعادته باختيار طاقم الحكام السعوديين في مونديال روسيا القادم بقيادة فهد المرداسي والمساعدان العبكري والشلوي .

وقال ” آل الشيخ ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : كمواطن سعودي فخور جدا باختيار الحكام السعوديين فهد المرداسي، عبد الله الشلوي، محمد العبكري ضمن حكام مونديال روسيا .

وتابع قائلًا ” ومن موقعي كمسؤل سعيد جدا باختيارهم وابارك لهم واتمنى ان يكونوا فاتحة خير لملف التحكيم السعودي ويمثلوا بلادهم خير تمثيل ” .

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