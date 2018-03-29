” آل الشيخ ” يعلق على اختيار طاقم التحكيم السعودي للمونديال
أعرب رئيس الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، عن سعادته باختيار طاقم الحكام السعوديين في مونديال روسيا القادم بقيادة فهد المرداسي والمساعدان العبكري والشلوي .
وقال ” آل الشيخ ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : كمواطن سعودي فخور جدا باختيار الحكام السعوديين فهد المرداسي، عبد الله الشلوي، محمد العبكري ضمن حكام مونديال روسيا .
وتابع قائلًا ” ومن موقعي كمسؤل سعيد جدا باختيارهم وابارك لهم واتمنى ان يكونوا فاتحة خير لملف التحكيم السعودي ويمثلوا بلادهم خير تمثيل ” .
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