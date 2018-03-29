وفد طلابي من جامعة القصيم يزور مركز أبحاث الزراعة العضوية

سعيد العجل(صدى):

قام وفد طلابي من كلية الزراعة والطب البيطري من قسم إنتاج النبات ووقاية المزروعات بجامعة القصيم اليوم بزيارة لمركز أبحاث الزراعة العضوية بالقصيم، بهدف التعرف على أنشطة وبرامج المركز في مجال الإنتاج العضوي.

واستمع الوفد الذي يرأسه عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم الأستاذ دكتور سليمان بن محمد الرحياني يرافقه 20 طلاب لشرح تفصيل عن أنشطة المركز وبرامجه المختلفة في مجالات الإنتاج العضوي من مدير عام المركز المهندس وليد بن إبراهيم البسام .

ثم قام الوفد بجولة على حقول المركز المختلفة والبيوت المحمية ومختبر المكافحة الحيوية ومختبر التربة والمياه وغرفة استنبات الشعير.