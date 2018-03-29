بالفيديو.. هيا الشعيبي ترقص على أغنية ” جنو نطو ” برفقة خلود وأمين

نورة الشهري(صدى):

شاركت الفنانة هيا الشعيبي جمهورها ومتابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لها برفقة الدكتورة خلود الكويتية وزوجها أمين بكواليس برنامجها الجديد المقرر عرضه بشهر رمضان المبارك ” المطبخ ” .

وظهرت هيا برفقتها الدكتورة خلود وزوجها أمين وهم بالمطبخ ، حيث تقوم هيا بالطخ لهم وتعليم المشاهدين طرق طبخ جديدة وبسيطة .

وخلال الفيديو سألت هيا الدكتورة خلود ما الأغنية التي تفضلها فأجابتها ” جنو نطو ” ، فقاموا بتشغيلها والرقص عليها بحركات طريفة .