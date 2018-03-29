  • الخميس 29

    مارس

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. بالصور.. فتاة تتهم حليمة بولند بالاحتيال.. والأخيرة تتجاهلها

بالصور.. فتاة تتهم حليمة بولند بالاحتيال.. والأخيرة تتجاهلها

بالصور.. فتاة تتهم حليمة بولند بالاحتيال.. والأخيرة تتجاهلها
القاهرة(صدى):

أتهمت فتاة مصرية ، الإعلامية حليمة بولند بالأحتيال عليها ، بواسطة مدير أعمالها ” فهد العجمي ” ، عقب الاتفاق معه بتوثيق حساب الإعلامية حليمة مقابل 5 آلاف دولار ، ولم يدفع لها سوى 2000 دولار فقط .

حيث نشرت الفتاة صورة من محادثة بينها وبين الإعلامية حليمة بولند تٌطالبها فيها بباقي حسابها ، إلا أن حليمة رفضت ذلك مٌعلله أنها دفعت الكثير لمدير أعمالها ولن تدفع مرة أخرى .

وفي نفس السياق اتهم عدد من المتابعين من تزوير المحاثة والهدف منها تشويه سمعة حليمة بولند ، مٌطالبين حليمة برفع قضية تزوير ومحاولة تشويه سمعة عليها .

ومن جانبها لم ترد بولند على اتهامات الفتاة عبر وسائل الإعلام ، أو عبر صفحاتها الشخصية بمواقع التواصل .


الوسوم:, ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *