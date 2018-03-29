بالصور.. فتاة تتهم حليمة بولند بالاحتيال.. والأخيرة تتجاهلها

القاهرة(صدى):

أتهمت فتاة مصرية ، الإعلامية حليمة بولند بالأحتيال عليها ، بواسطة مدير أعمالها ” فهد العجمي ” ، عقب الاتفاق معه بتوثيق حساب الإعلامية حليمة مقابل 5 آلاف دولار ، ولم يدفع لها سوى 2000 دولار فقط .

حيث نشرت الفتاة صورة من محادثة بينها وبين الإعلامية حليمة بولند تٌطالبها فيها بباقي حسابها ، إلا أن حليمة رفضت ذلك مٌعلله أنها دفعت الكثير لمدير أعمالها ولن تدفع مرة أخرى .

وفي نفس السياق اتهم عدد من المتابعين من تزوير المحاثة والهدف منها تشويه سمعة حليمة بولند ، مٌطالبين حليمة برفع قضية تزوير ومحاولة تشويه سمعة عليها .

ومن جانبها لم ترد بولند على اتهامات الفتاة عبر وسائل الإعلام ، أو عبر صفحاتها الشخصية بمواقع التواصل .