فتح التقديم لحركة النقل الداخلي بالإدارات التعليمية عبر ” نور “

علي القحطاني(صدى):

أعلن ملتقى المعلمين والمعلمات، اليوم الخميس، عن بدء إجراءات حركة النقل الداخلي لجميع شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية، وذلك عبر نظام ” نور ” للإدارة التربوية، بالإضافة إلى تحديث بيانات جميع شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية.

وأوضح الملتقى أنه يتم تحديد موعد فتح النظام لإدخال رغبات النقل الداخلي لجميع شاغلي الوظائف التعليمية، اعتبارًا من يوم الأحد 15/7/1439هـ، وحتى نهاية دوام يوم الاثنين 30/7/1439هـ، لافتًا إلى إنه سبق التنسيق بين الإدارة العامة لشؤون المعلمين وإدارة شؤون المعلمين بإدارات التعليم حول الاستعداد وتسهيل إجراءات ومتطلبات تنفيذ حركة النقل الداخلي.