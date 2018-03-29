كتيبة نمل تسبب هرج في طائرة كندية

أوتاوا(صدى):

في واقعة غريبة من نوعها، أقدم المسؤولون في مطار مونتريال في كندا على منع ركاب طائرة قادمة من آيسلندا من المغادرة؛ جراء غزو النمل الطائرة.

وفي التفاصيل، طلب قائد الطائرة من الركاب البقاء في أماكنهم بعد النزول،؛ لتتمكن السلطات من تفتيش الطائرة بعد حدوث حالة من الهرج إثر اكتشاف كتيبة نمل بالطائرة، ليل الثلاثاء الأربعاء.

وطلب المسؤولين من الركاب، ترك كافة أمتعتهم الخاصة بما في ذلك الحقائب اليدوية والمعاطف، بعد ساعتين من التفتيش، ثم أعطتهم أغطية وقوارير ماء، وأقلتهم حافلة.

من جانبهم، أجرى العمال اتصالاً بعلماء حشرات لتحديد فصيلة النمل، حيث أكدت كل الوكالات الحكومية أن النمل من النوع الذي لا يشكل أي خطورة على صحة الإنسان، كما أشرفوا على تنظيف الطائرة، وتعقيمها بالبخار.