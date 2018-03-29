ميزة في سيارة ” بي إم دبليو ” تفقد رجل إصبعه الإبهام

واشنطن(صدى):

تحول حلم اقتناء رجل لسيارة ” بي إم دبليو إكس 5 ” ، إلى كابوس، حيث فقد ” جودوين بواتينج ” إصبعه الإبهام، بسبب إحدى مزايا هذه السيارة باهظة الثمن.

حيث اضطر ” بواتينج ” – وهو أحد قاطني مدينة نيويورك الأمريكية إلى حمل إصبعه الإبهام إلى غرفة الطواريء، وذلك بعد أن قام نظام الغلق الأوتوماتيكي الخاص بسيارته ” بي إم دبليو ” ، بغلق أبواب السيارة على يده، مما تسبب في قطع إبهامه.

ولحسن حظه، تمكن الأطباء من إعادة وصل إصبعه الإبهام ليده، ولكن ” بواتينج ” لم يكتفِ بذلك، بل صمم على رفع دعوى قضائية ضد الشركة الألمانية المصنعة للسيارة، ذاكرًا فيها أن ” بي إم دبليو ” ، كانت على علم بعيوب نظام الإستشعار المثبت بأبوابها، ولم تقم بتحذير عملائها من ذلك.