” صدى ” تكشف حقيقة مصابي كورونا الـ 14 بمستشفى أضم العام

حامد العمري(صدى):

بعد إصابة قائدة المجمع التعليمي بمكتب التعليم في محافظة أضم التابع لإدارة التعليم بالليث، بفيروس «كورونا»، وذلك بعد تشخيص حالتها «كورونا إيجابية» بتاريخ 2018/3/23، فقد خيم على البعض من أهالي المحافظة قلق الإصابة به ،بالإضافة إلى أنه انتشرت مؤخرا بمواقع التواصل الاجتماعي وبشكل واسع رسالة مفادها: ” أن هناك أنباء عن اشتباه إصابة 14 حالة بفيروس كورونا من الجاليات الأجنبية وقد تم وضعهم بغرف العزل ” .

وبهذا الصدد ومن حرص ” صدى ” على نقل المعلومة الصحيحة، فقد تم التواصل مع متحدث صحة جده الأستاذ عبدالله الغامدي حيث بين أن جميع التصاريح فيما يخص الأمراض المعدية والوبائية تكون من خلال مقام الوزارة وستوجد الحالات بشكل شفاف يتم نشرها في الموقع الرسمي لوزارة الصحة ، والذي يتم تحديثه يومياً، وبه أحدث الإحصائيات وكل المعلومات.

وبالرجوع إلى الموقع الرسمي لم يذكر أي حالة بالمستشفى ، مما أكد أن ماتم تداوله ليس إلا إشاعة وتهيب ” صدى ” للجميع بأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية والابتعاد عن الشائعات.