فيديو لفتاة تنزع ملابس أخرى بعد شجار عنيف

الجزائر(صدى):

تدوالت مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لفتاتين مغمورتين في الجزائر، تحت عنوان: ” الشابة سهام الجابونية رفقة عصابتها تتهجم على الشابة عبير وتريد نزع ملابسها وتصويرها”.

وبدت ” سهام الجابونية ” في الفيديو عنيفة جدًا، إذ جثمت على صدر ” الشابة عبير ” ، موجّهة إليها الصفعات والشتائم، وحاولت أيضاً نزع ملابسها بهدف تصويرها.

وقد أثار الفيديو الذي تم تداوله بشكل كبير عبر مواقع التواصل الإجتماعي، سخط المستخدمين، وخصوصًا شعب الجزائر، وأكدت التعليقات في معظمها أن السلوك الظاهر في الفيديو لا يمت إلى تقاليد الجزائر بأي صلة.