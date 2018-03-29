سيدة تكتم أنفاس ابنيها بـ ” وسادة ” ثم تقطع شرايين يدها

أبوظبي(صدى):

قامت سيدة آسيوية الجنسية، بقتل طفليها البالغين من العمر ” سنتين و أربع سنوات ” ، حيث قامت بكتم أنفاسهما بوضع ” الوسادة ” على وجهيهما، وضغطت عليهما بشدة، بغرض التخلص منهما.

جاء ذلك وفقًا لما كشفته نيابة دبي، التي أوضحت أيضًا، أن المتهمة قد شرعت في الانتحار، عندما قامت بتمرير سكين على يدها، قاصدة إنهاء حياتها بقطع شرايين يدها.

ومن جانبه، بيَن زوج المتهمة، خلال تحقيقات النيابة، أنه أثناء ذهابه لمنزله بعد انتهاء عمله، شاهد زوجته ملقاة على الأرض ويدها تنزف، في حين وجد أبنائه مطروحين على السرير بلا حركة.

وتابع والد الطفلين، أنه قام بنقلهما الى المستشفى لمحاولة انقاذهما، مشيرًا إلى أن طفله ” سعيد ” ، ويبلغ من العمر سنتين، قد أصيب بضرر دماغي غير قابل للعلاج، وأن التشخيص السريري لحالته هي وفاته دماغيًا، ولا أمل في تحسنها، أما طفله الثاني ” راشد ” ، فأوضح أنه يمثل للشفاء، وحالته الصحية جيدة.

وعليه، اعترفت المتهمة باعتدائها على طفليها، قاصدةً قتلهما، فيما تبين أن المتهمة لا تعاني من أي مرض نفسي، وأنها مسؤولة عن تصرفاتها، وذلك وفقًا لما ورد بالتقرير الطبي الخاص بفحص المتهمة.