بالصور.. ليوناردو دى كابريو يعيش قصة حب مع فتاة تصغره بـ 23 عاما

نورة الشهري(صدى):

يُعتبر النجم العالمي ” ليوناردو دى كابريو”، البالغ من العمر 43 عامًا، من أشهر العزاب بين نجوم هوليوود رغم تعدد علاقاته الغرامية، فلم يتخذ موقفًا جادًا في الزواج من قبل، ولكنه يعيش هذه الأيام قصة حب مختلفة مع صديقته التي تصغره بـ23 عاما ” كاميلا مورونى”.

وأعلن “دى كابريو” عن هذه العلاقة بشكل واضح بعد ظهوره برفقة صديقته “مورون ” البالغة من العمر 20 عامًا، في جولة رومانسية، حيث أمضيا يوماً سوياً في غرب هوليوود.

والجدير بالذكر أن ليوناردو دى كابري، و يشارك براد بيت بطولة فيلمه الجديد للمخرج كوينتن تارانتينو، والذى تدور أحداثه عام 1969 حول جرائم السفاح الأمريكي تشارلز مانسون.