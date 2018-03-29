بالفيديو.. لحظة وفاة ناخبة مصرية وهي ترقص أمام اللجنة
شهدت إحدى اللجان الhنتخابية الرئاسية المصرية ، أمس واقعة مHساوية حيث لفظت إحدى الناخبات انفاسها الأخيرة أثناء رقصها أمام اللجنة فرحاً بمشاركتها في الانتخابات .
وأظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، سيدة مصرية وهي ترقص مع الناخبين أمام إحدى اللجان الانتخابية بمحافظة الإسكندرية ، ثم سقطت فجأة وفشلت كل محاولات إفاقتها، وبعد نقلها إلى المستشفى الميرى، تبين وفاتها.
يٌشار إلى أنه أنتهى أمس ماراثون الانتخابات الرئاسية المصرية ، الذي انطلق الإثنين الماضي، وتنافس فيه عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، وموسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد ، وجاري فرز الأصوات لإعلان النتيجة .
ربي لك الحمد[ عدد التعليقات: 420 ] نشر منذ 4 ساعات
يارب تحسن خاتمتنا
انا لله وانا اليه راجعون
رااايق[ عدد التعليقات: 4281 ] نشر منذ 4 ساعات
إنا لله و إنا إليه راجعون ****
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 574 ] نشر منذ 3 ساعات
نعوذ بالله من سؤ الخاتمه
م .ن[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 3 ساعات
كثر موت الفجاءه الله يرحمنا