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بالفيديو.. لحظة وفاة ناخبة مصرية وهي ترقص أمام اللجنة

بالفيديو.. لحظة وفاة ناخبة مصرية وهي ترقص أمام اللجنة
القاهرة(صدى):

شهدت إحدى اللجان الhنتخابية الرئاسية المصرية ، أمس واقعة مHساوية حيث لفظت إحدى الناخبات انفاسها الأخيرة أثناء رقصها أمام اللجنة فرحاً بمشاركتها في الانتخابات .

وأظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، سيدة مصرية وهي ترقص مع الناخبين أمام إحدى اللجان الانتخابية بمحافظة الإسكندرية ، ثم سقطت فجأة وفشلت كل محاولات إفاقتها، وبعد نقلها إلى المستشفى الميرى، تبين وفاتها.

يٌشار إلى أنه أنتهى أمس ماراثون الانتخابات الرئاسية المصرية ، الذي انطلق الإثنين الماضي، وتنافس فيه عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، وموسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد ، وجاري فرز الأصوات لإعلان النتيجة .


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 420 ] نشر منذ 4 ساعات

يارب تحسن خاتمتنا
انا لله وانا اليه راجعون

[ عدد التعليقات: 4281 ] نشر منذ 4 ساعات

إنا لله و إنا إليه راجعون ****

[ عدد التعليقات: 574 ] نشر منذ 3 ساعات

نعوذ بالله من سؤ الخاتمه

[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 3 ساعات

كثر موت الفجاءه الله يرحمنا

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