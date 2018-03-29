بالفيديو.. لحظة وفاة ناخبة مصرية وهي ترقص أمام اللجنة

القاهرة(صدى):

شهدت إحدى اللجان الhنتخابية الرئاسية المصرية ، أمس واقعة مHساوية حيث لفظت إحدى الناخبات انفاسها الأخيرة أثناء رقصها أمام اللجنة فرحاً بمشاركتها في الانتخابات .

وأظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، سيدة مصرية وهي ترقص مع الناخبين أمام إحدى اللجان الانتخابية بمحافظة الإسكندرية ، ثم سقطت فجأة وفشلت كل محاولات إفاقتها، وبعد نقلها إلى المستشفى الميرى، تبين وفاتها.

يٌشار إلى أنه أنتهى أمس ماراثون الانتخابات الرئاسية المصرية ، الذي انطلق الإثنين الماضي، وتنافس فيه عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، وموسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد ، وجاري فرز الأصوات لإعلان النتيجة .