” المطيري ” يناقش الخطط الأمنية مع قادة أفرع أجهزة الأمن بالرياض

سعيد العجل(صدى):

تأكيدًا على أهمية التنسيق المشترك بين الاجهزة الأمنية وفق خططًا ميدانية مدروسة عقد مدير شرطة منطقة الرياض سعادة اللواء فهد بن زيد المطيري اجتماعاً بمقر مديرية الشرطة بمجمع قصر الحكم الإدراي يوم أمس الأربعاء الموافق 11/7/1439هـ ضم عدد من قادة أفرع اجهزة الأمن العام بمنطقة الرياض .

ناقش من خلاله الخطط الأمنية الموضوعة لإدارة الازمات والكوارث وآلية تنفيذها في منظومة متكاملة , كما ناقش استراتجية التنسيق المباشر بين الأجهزة الأمنية والجهات ذات العلاقة .