من داخل سجون قطر.. 64 جريمة تعذيب في شهرين

فهد السالم(صدى):

أكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا، أن المعتقلين السياسيين والمحكومين في قضايا جنائية داخل سجون قطر، يتعرَّضون إلى التعذيب والضرب المبرح.

وأفادت المنظمة، أنها تلقت عدد من الشكاوى من الانتهاكات التي ارتكبتها أجهزة الأمن والأجهزة العسكرية القطرية ضد 64 معتقلاً ومحكوماً في يناير وفبراير من العام الجاري، خاصة في السجن السري للمخابرات العسكرية القطرية.

وأوضح مدير فرع برلين للمنظمة، الدكتور مهند محمد، أن أهالي المحكومين في قضايا جنائية ومنهم : ” مصري، يمني، فلبيني ” أكدوا تعرضهم للتعذيب والضرب المبرح المركز على منطقة الرأس وتعصيب العين والوقوف لأيام ووضعهم بالحبس الانفرادي.

وأشار إلى أن الاستهداف الممنهج والانتهاكات الجسدية والنفسية التي يتعرض لها المعتقلون السياسيون والمحكومون جنائياً في سجون النظام القطري، وتغاضي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية عنها ماهو إلا استهانة صريحة من السلطات واللجنة الوطنية الحكومية بمعالجة الملف الحقوقي في قطر، واتباع أساليب الترهيب والإيذاء الجسدي والتعذيب في السجون.

كما دعا ” مهند ” ، المنظمات الحقوقية والدولية والمقرر الأممي الخاص، بزيادة الضغط على حكومة قطر لوقف انتهاكها لحقوق الإنسان، والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين وتقديم كافة الجهات والأفراد التي ارتكبت تلك الانتهاكات إلى المحاكمة.