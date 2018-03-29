بالصور.. تخريج دورات معهد طيران القوات البرية بالقصيم

سعيد العجل(صدى):

بحضور معالي قائد القوات البرية الفريق الركن فهد بن عبدالله المطير، تم تخريج دورات معهد طيران القوات البرية بالقصيم للعام التدريبي ١٤٣٩/١٤٣٨.

وكان في استقبال معاليه في مقر الحفل سعادة قائد طيران القوات البرية اللواء الركن/ أنس بن حسن العلي وسعادة قائد معهد طيران القوات البرية اللواء الطيار الركن / فهد بن مسحل الثبيتي.

حضر الحفل عدد من القيادات العسكريه والأمنيه وعدد من مسئولي المنطقة حيث بدأ الحفل بآيات عطرة من الذكر الحكيم.

تشرف بعد ذلك قائد معهد الطيران للقوات البرية بإلقاء كلمة بهذه المناسبة.

ثم تقدم قائد طابور العرض العسكري لأخذ الأذن ببدأ العرض العسكري لوحدات معهد الطيران القوات البريه والوحدات المساندة.

وفور انتهاء العرض العسكري ألقيت كلمة الخريجين ثم بعد ذلك تقدم قائد سرية الطلبة لتلاوة القسم للطلبة الفنيين، بعد ذلك تم إعلان النتائج النهائيه للدورات وتكريم المتفوقين.

بعدها تفضل معالي قائد القوات البرية بتعليق أجنحة الطيران على صدور الضباط الطيارين الخريجين.

وأكد معالي قائد القوات البرية أن ما لاحظته وشاهدته في هذا اليوم هو شئ يدعوا إلى الفخر والاعتزاز بوجود هذا الصرح الشامخ في قواتنا البرية والذي يستطيع تخريج طياري وفنيي القوات البرية بنفس المعايير والمقاييس المستخدمة في افضل جيوش العالم.

لاشك أن سلاح طيران القوات البرية احد اسلحة القوات البرية ذات الاهمية العالية وما يقدمه من مرونة وخفة حركة وسرعة استجابة في ميدان اتضحت اهميته وقدرته الفائقة من خلال احداث درع الجنوب واحداث عاصفة الحزم واعادة الامل ولكنه ايضا احد القدرات المهمة التي يمكن استخدامها على مستوى الوطن بأكمله مثل المشاركة في مساندة وزارة الداخلية والقطاعات الامنية والاخلاء الطبي والحالات الطارئة والحقيقة لايسعني إلا أن اقدم شكري وتقديري لمنسوبي سلاح طيران القوات البرية على ما رأيته من احترافية ومهارة عالية سواء في ميادين القتال أو ما رأيته في حفل معهد طيران القوات البرية سائلاً الله التوفيق والسداد والمستقبل المشرف.

وفي ختام الحفل عزف السلام الملكي وأذن بنهاية الحفل، بعد ذلك توجه معالي قائد القوات البريه لزيارة مرافق المعهد، ثم بعد ذلك تم تدشين طائرات الشوايزر الجديدة.

