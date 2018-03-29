تتويج أبطال السباحة في وقت اللياقة

علي القرني(صدى):

توج علي عون المدير التنفيذي في الاتحاد السعودي للسباحة، الفائزين في بطولة وقت اللياقة للسباحة في نسختها الخامسة، بحضور عبدالملك الحقباني مساعد الرئيس التنفيذي لشركة لجام للرياضة (وقت اللياقة( والدكتور محمد سالم المدير العام للإدارة الرياضية وفضول عربي مسؤول الانشطة الرياضية .

حيث حقق مركز الملك عبد العزيز كاس الترتيب العام في البطولة، وحصل خلدون السيد علي (مركز الملك عبد العزيز) على ذهبيتي مسابقة السباحة الحرة 50متر فوق (40سنة) وسباحة الصدر50م، وحصل سامر بسيط (مركز الربوة) على ذهبية السباحة الحرة 50متر، ونال عبد الله الدبياني (مركز الشافعي) على المركز الأول مكرر، وحقق أحمد المرهون (مركز الملك عبد العزيز) ذهبيتي سباحة الفراشة50م و الظهر 50م.

وكانت البطولة قد أقيمت على مدار أسبوعين وقسمت على ثلاثة مناطق في المملكة (الوسطى والشرقية والغربية) وفي الإمارات (دبي ورأس الخيمة)، وشارك في البطولة 2000 مشاركاً، تنافسوا على 5 منافسات في السباحة (الحرة ,الفراشة ,الصدر ,الظهر).