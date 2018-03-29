بعد اقتحامه الملعب بمسدس.. حظر دخول رئيس نادي الملاعب لـ3 سنوات

نواف السالم(صدى):

قام إيفان سافيديس رئيس نادي باوك سالونيكا اليوناني، باقتحام أرض الملعب وهو يحمل مسدسًا معلقًا حول وسطه، للاحتجاج على عدم احتساب هدف لفريقه خلال مباراة ضد منافسه على اللقب أيك أثينا يوم 11 مارس.

وإثر ذلك، أصدرت لجنة الانضباط في الدوري اليوناني الممتاز، اليوم الخميس، قرارًا بحظر دخول رئيس النادي السابق إلى كل استادات كرة القدم باليونان لمدة ثلاث سنوات، كما تم خصم ثلاث نقاط من رصيد باوك في الدوري لتضيع آماله في إحراز لقب الدوري في الموسم الحالي.