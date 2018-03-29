استشهاد جندي في انفجار لغم أرضي بعارضة جازان
أسفر انفجار لغم أرضي بأحد المواقع المحاذية للحدود اليمنية، اليوم الخميس، عن استشهاد الجندي أول وليد محمد المحمادي، من منسوبي قوات حرس الحدود بقطاع العارضة في منطقة جازان.
حيث أُدرج الشهيد ” المحمادي ” من قطاع حرس الحدود بالعارضة إلى قائمة الشهداء، وذلك بعد ملحمات بطولية سجلها الشهداء لدحر العدو على الحدود الجنوبية، مقدمين أرواحهم ودمائهم فداءًا للوطن، وحفاظًا على أمنه واستقراره.
تركي بن خالد القصيبي[ عدد التعليقات: 289 ] نشر منذ 4 ساعات
الله يرحمة ويغفرلة ويسكنة فسيح جناتة وإنا لله وإنا إلية راجعون
الواقع[ عدد التعليقات: 5910 ] نشر منذ 4 ساعات
فعلا الحوثين اجين من المواجهة مجرد زرع ألغام ويفر فرار النعاج والقرود اللهم العن الخميني والحوثي الصغير