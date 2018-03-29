بالفيديو.. الألبوم الجديد للفنان محمد عبده بعنوان ” عمري نهر “

أماني الغامدي(صدى):

أصدرت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، ألبوم ” عمري نهر ” لفنان العرب محمد عبده، على موقع الفيديوهات ” يوتيوب ” ، وبأكبر المتاجر الإلكترونية.

و يساهم في ألبوم ” عمري نهر ” ، الكثير من الأسماء اللامعة في التأليف والتلحين والتوزيع ، ويحتوي على أعمال غنائية عديدة ، إذ يشمل 10 أغنيات منوعة، تولى الموسيقار طلال صياغة ألحان كل أغاني الألبوم، التي تحتوي على الكثير من التنوع الموسيقي، في حين كانت الكلمات لأسماء كبيرة في عالم الشعر، منها الأمير بدر بن عبدالمحسن، فائق عبدالجليل، الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة، طارش قطن، فهد عافت، ثريا قابل، بالإضافة لرائعة نزار قباني “في المقهى”.

ومن أبرز الأغاني ” تأخرنا “، ” لكل شي أول ” ، ” عمري نهر ” ، ” خضار البحر ” ، ” أنا شرهان ” ، ” ليالي العشق ” ، ” لو ما تحب العين ” ، ” جتني الأسامي ” ، ” جيت على بالي ” ، ” في المقهى “.