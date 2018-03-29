بالصور.. ” سعود الطبية ” تكشف على المسافرين للقصيم في رحلة قطار سار

سعيد العجل(صدى):

‏رافقت مدينة الملك سعود الطبية رحلة قطار الشركة السعودية للخطوط السعودية ” سار ” صباح اليوم الخميس، والمتجهة إلى المجمعة والقصيم ، وحتى عودتها للرياض ليلًا.

وضم وفد المدينة طاقم طبي من مستشفى طب الأسنان وأكاديمية طب الأسرة ، وفريق العلاقات العامة والإعلام، حيث كشف الطاقم على الركاب في رحلتي الذهاب والعودة، وتخللها تقديم خدمات فتح الملفات الطبية للراغبين، وكذلك التوعية لصحة الفم والأسنان وبعض الفحوصات الطبية .

وتأتي هذه المبادرة من المدينة، مواكبة للأسبوع الخليجي الموحد لتعزيز صحة الفم والأسنان.

وأكد المدير العام التنفيذي للمدينة د. هيثم الفلاح، بأن مرافقة المدينة لرحلة قطار ” سار” يأتي إيمانًا من المدينة بأهمية المشاركة المجتمعية، وتقديم الرعاية الصحية بطرق مختلفة، لهدف الوصول إلى فئات المجتمع واستغلال أماكن تواجدهم.

وأكد د. الفلاح، بأن المدينة مستمرة في حملاتها الصحية والتوعوية تحت شعار “مدينة في خدمة مجتمع ” ، حرصًا منها للمضي قدمًا نحو مجتمع صحي.

وقدم د. الفلاح شكره وتقديره لقيادات الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار”، على توفير كافة الإمكانيات اللازمة والمساعدات لطاقم المدينة.