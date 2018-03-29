المملكة ضمن أكثر الدول العربية تعرضا للهجمات الإلكترونية

عادل الحربي(صدى):

كشفت الخريطة التفاعلية لشركة ” Kaspersky ” المتخصصة في أمن الإنترنت، عن أكثر الدول العربية تعرضًا لهجمات إلكترونية، هي ” الإمارات والسعودية والجزائر ” .

جاء ذلك بعد ارتفاع نسبة الهجمات الإلكترونية التي تعرضت لها المملكة بنسبة 7% ، في الربع الأخير من عام 2017م، والتي استهدفت كيانات حكومية في معظمها.

يشار إلى أن الإمارات، كانت قد أحبطت 615 هجمة إلكترونية، من قِبل هيئة تنظيم الاتصالات، أما الجزائر، فقد تم تصنيفها من قبل كأكثر بلد مهدد ” سيبرانيًا ” حول العالم، وذلك بنسبة هجمات استهدفت 44% من المستخدمين الجزائريين.