العويران: لاعبو الأخضر خذلونا.. نريد رجالا تحترق في الملعب

ماجد محمد(صدى):

أبدى سعيد العويران، لاعب المنتخب الوطني السابق، استيائه من خسارة المنتخب في المباراة الودية التي لعبها أمام المنتخب البلجيكي بأربعة أهداف نظيفة، ضمن الاستعدادات لنهائيات كأس العالم روسيا 2018.

وقال ” العويران ” عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” : ” للأسف خذلنا اللاعبون، أتمنى أن يراجعوا أنفسهم ومستوياتهم المتدنية.. من الواضح أن هناك خلل، نبغي رجالًا تحترق داخل الملعب، وتستشعر المسوؤلية. ”

ومن الجدير بالذكر، إنه يلعب الأخضر في المجموعة الأولى ضمن كأس العالم 2018 في روسيا بجانب منتخبات مصر وروسيا والأوروجواي.