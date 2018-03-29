العويران: لاعبو الأخضر خذلونا.. نريد رجالا تحترق في الملعب
أبدى سعيد العويران، لاعب المنتخب الوطني السابق، استيائه من خسارة المنتخب في المباراة الودية التي لعبها أمام المنتخب البلجيكي بأربعة أهداف نظيفة، ضمن الاستعدادات لنهائيات كأس العالم روسيا 2018.
وقال ” العويران ” عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” : ” للأسف خذلنا اللاعبون، أتمنى أن يراجعوا أنفسهم ومستوياتهم المتدنية.. من الواضح أن هناك خلل، نبغي رجالًا تحترق داخل الملعب، وتستشعر المسوؤلية. ”
ومن الجدير بالذكر، إنه يلعب الأخضر في المجموعة الأولى ضمن كأس العالم 2018 في روسيا بجانب منتخبات مصر وروسيا والأوروجواي.
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